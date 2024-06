Anime AI é uma ferramenta desenvolvida para criar imagens no estilo anime alimentadas por IA. Ele funciona capturando uma imagem enviada e processando-a por meio de filtros de estilo artístico que abrangem várias séries de anime populares, como One Piece, Naruto e outras, transformando efetivamente a imagem original em uma representação semelhante a anime. Os usuários podem personalizar a conversão com as opções de estilo disponíveis. Ele oferece a geração de até 100 imagens aprimoradas por IA, variando em estilos personalizados com base na seleção do usuário. Os usuários precisam seguir diretrizes específicas para obter os melhores resultados: é necessária uma foto nítida, colorida e de retrato de uma única pessoa, com detalhes faciais visíveis. É uma ferramenta desenvolvida para entusiastas de anime que desejam ver suas fotos transformadas em diversos estilos de arte de anime. Além de gerar avatares de anime, o Anime AI também oferece aplicativos adicionais para gerar imagens a partir de prompts de texto. Esta ferramenta é de fácil utilização, garantindo a entrega das imagens transformadas poucos minutos após o início da solicitação.

Site: animeai.app

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Anime AI. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.