Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Amira Learning no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

A Amira Learning desenvolveu o primeiro assistente de leitura inteligente que ouve os alunos enquanto eles leem em voz alta, avalia o domínio e oferece aulas particulares personalizadas para acelerar o domínio da leitura. A empresa foi fundada por uma equipe de ex-engenheiros e executivos da Pearson, IBM, ACT e Renaissance e construída a partir de 20 anos de pesquisa da Carnegie Mellon University. A missão da Amira Learning é ajudar a colmatar a lacuna de alfabetização de 43 milhões de pessoas na América, criando experiências de leitura personalizadas e envolventes para as crianças. Com sede em São Francisco, a empresa arrecadou mais de US$ 40 milhões de investidores, incluindo Owl Ventures, Authentic Ventures, Vertical Venture Partners, Houghton Mifflin Harcourt, Outcomes Collective, Google Assistant Fund, Amazon Alexa Fund, ReThink Education e GSV AcceleraTE. Atualmente está sendo usado por mais de 2.500 escolas, alcançando quase um milhão de estudantes nos Estados Unidos e em todo o mundo.

Site: amiralearning.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Amira Learning. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.