A American Chemical Society é uma organização independente licenciada pelo Congresso que representa profissionais de todos os níveis de graduação e em todas as áreas das ciências químicas. Com mais de 150.000 membros, a ACS é a maior sociedade científica do mundo e uma das principais fontes mundiais de informação científica confiável. Uma organização sem fins lucrativos, a ACS está na vanguarda do empreendimento químico em evolução e é o principal lar profissional para químicos, engenheiros químicos e profissões relacionadas em todo o mundo. A ACS é dinâmica e visionária, comprometida em “Melhorar a vida de todas as pessoas através do poder transformador da química”. Esta visão ─ desenvolvida e adotada pelo Conselho de Administração da ACS após ampla consulta aos membros ─ complementa totalmente a declaração de missão da ACS, que é “promover o empreendimento químico mais amplo e os seus profissionais para o benefício da Terra e de todos os seus povos”. Juntas, estas duas declarações representam a nossa razão última de existir e fornecem um quadro estratégico para os nossos esforços. A ACS publica inúmeras revistas científicas e bancos de dados, organiza importantes conferências de pesquisa e oferece programas educacionais, de política científica e de carreira em química. Também concedemos mais de 22 milhões de dólares todos os anos em subsídios para investigação em petróleo e áreas afins. Também desempenhamos um papel de liderança na educação e comunicação com os decisores políticos e o público em geral sobre a importância da química nas nossas vidas.

