Amazing.photos é um gerador de fotos de perfil de IA que permite aos usuários criar facilmente mais de 100 fotos incríveis de si mesmos com apenas 20 fotos enviadas. A qualidade das fotos é de classe mundial com resolução full HD de 2048x2048. A tecnologia de IA utilizada é chamada de Difusão Estável, que é uma forma de ajustar o modelo para reconhecer uma determinada pessoa. Os usuários são proprietários das fotos que geram e podem fazer o que quiserem com elas, incluindo baixá-las, compartilhá-las, excluí-las, vendê-las ou tatuá-las. As fotos são armazenadas de forma segura em servidores em Frankfurt, Alemanha e a Amazing.photos leva a privacidade a sério, nunca vendendo dados do usuário. O pagamento é feito por meio do Stripe, líder do setor, e os detalhes do pagamento nunca são vistos ou armazenados pela Amazing.photos.

Site: amazing.photos

