Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Alloy.ai no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Alloy.ai é uma torre de controle de demanda e estoque criada especificamente para ajudar marcas de bens de consumo a vender mais produtos, economizar tempo e resolver desafios complexos da cadeia de suprimentos. Alloy.ai é construído em uma plataforma de dados alimentada por mais de 850 conectores pré-construídos que integram PDV diários no nível da loja SKU e dados de estoque com dados da cadeia de suprimentos - dando às marcas visibilidade completa e instantânea da demanda e do estoque em sua rede. Nossa plataforma em nuvem é um hub central para detectar problemas e oportunidades, responder imediatamente e prever quais problemas de vendas e da cadeia de suprimentos podem se transformar em problemas graves. Alloy.ai conta com a confiança de empresas que vão desde Fortune 500 até nativos digitais, incluindo Ferrero, Bic, Valvoline, Bosch e Melissa & Doug. Os clientes conseguem rotineiramente uma redução de mais de 35% na falta de estoque, um impacto de mais de 5% nos resultados financeiros e milhões de dólares em pedidos incrementais com seus parceiros de varejo.

Site: alloy.ai

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Alloy.ai. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.