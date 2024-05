Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Alendei no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Alendei é uma plataforma de engajamento do cliente baseada em IA. Ele permite que os usuários enviem mensagens de texto curtas para usuários de telefones celulares. Ele fornece suporte automatizado ao cliente e envolvimento por meio de uma interface de conversação para melhorar a experiência e a satisfação do usuário. Ele permite que os usuários forneçam comunicação bidirecional integrando APIs comerciais do WhatsApp para enviar e receber mensagens.

Site: alendei.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Alendei. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.