Ajuste fino e avaliação do LLM sem código. Airtrain AI é uma plataforma de computação sem código para modelos de linguagem grande. Modelos proprietários de IA, como o GPT-4, são muito poderosos, mas também muito caros, lentos, não confiáveis ​​e inseguros. À medida que as empresas procuram transformar os seus protótipos de IA em produtos de nível de produção, enfrentam grandes faturas de IA, APIs lentas e grandes taxas de falhas. Por outro lado, foi comprovado que modelos de linguagem menores são capazes de funcionar em conjunto com modelos grandes, com ajuste fino em conjuntos de dados de alta qualidade. Airtrain AI permite que profissionais de IA explorem alternativas a modelos proprietários, construam conjuntos de dados de treinamento, avaliem, ajustem e forneçam uma grande seleção de LLMs de código aberto.

Site: airtrain.ai

