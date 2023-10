Acuity Scheduling é uma solução de software de agendamento de compromissos baseada na nuvem que permite aos proprietários de empresas gerenciar seus compromissos online. O produto atende às necessidades de pequenas e médias empresas, bem como de profissionais individuais. O Acuity Scheduling permite que os usuários automatizem o agendamento de compromissos, oferecendo uma visão em tempo real do seu próprio tempo disponível. Ele tem a capacidade de sincronizar calendários automaticamente de acordo com os fusos horários dos usuários e pode enviar alertas e lembretes regulares aos usuários sobre seus agendamentos de compromissos. O conjunto de recursos de agendamento do Acuity Scheduling inclui formulários de admissão personalizáveis, calendários incorporáveis, sincronização de calendário de aplicativos de terceiros e agendamento de grupos para workshops. O Acuity Scheduling é adequado para empresas baseadas em serviços, como centros de treinamento e tutoria, coaching e consultoria, empresas de produção de fotografia e vídeo, estúdios de fitness, salões e centros de spa e clínicas de saúde e odontológicas. A solução oferece um módulo básico gratuito e está disponível por assinatura mensal. O produto oferece APIs e integra-se com aplicativos de terceiros, como QuickBooks, FreshBooks, MailChimp, Google Analytics e WordPress.

Site: acuityscheduling.com

