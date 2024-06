Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de 8base no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

8base é uma plataforma de baixo código para construir e executar produtos digitais ricos em recursos, incluindo soluções SaaS, mercados e outras aplicações web e móveis. A plataforma 8base ajuda empreendedores e criadores em empresas estabelecidas a dar vida às suas visões de produtos; mais rápido, melhor e mais econômico. Além disso, as agências digitais usam o 8base para entregar projetos de clientes com mais rapidez, aumentando suas margens e reduzindo sua dependência de talentos de desenvolvimento de software escassos e caros. 8base é uma estrutura de desenvolvimento de baixo código configurável e sem servidor hospedada na AWS que expõe a linguagem de consulta baseada em GraphQL mais robusta do mundo para APIs; e ao contrário de outras plataformas, o 8base foi construído desde o início para usar padrões e tecnologias amplamente aceitas que atraem os principais desenvolvedores e garantem que a propriedade intelectual de um criador possa ser portada para outras plataformas se necessário. 8base oferece: 1) ferramentas de desenvolvimento de baixo código para construção de backends e APIs de software; 2) infraestrutura de computação e armazenamento sem servidor para execução de aplicativos desenvolvidos com ferramentas 8base; 3) ferramentas de desenvolvimento de frontend visual; 4) serviços de design e desenvolvimento por meio de uma rede de parceiros para auxiliar os clientes na construção de aplicativos usando 8base. O 8base foi comercializado pela primeira vez em 2019. Hoje, milhares de clientes, incluindo vários SaaS multilocatários e startups de mercado, agências e consultorias de desenvolvimento de software personalizado e organizações maiores, como IBM Global Services/NATO e Florida International University, baseiam-se no 8base.

Site: 8base.com

