3Dolphins.ai foi desenvolvido pela PT InMotion Inovasi Teknologi (InMotion) para ajudar as empresas a acelerar a experiência digital do cliente. Construídas como soluções empresariais, na nuvem ou no local, nossa abordagem permite a colaboração perfeita entre tecnologia e pessoas. A InMotion (PT. InMotion Inovasi Teknologi) é uma empresa de tecnologia com sede na Indonésia cujo foco principal é ajudar as empresas a desenvolver a experiência do cliente usando novas tecnologias e canais voltados para o cliente. Atendemos muitos setores, como financeiro, automotivo, viagens on-line, educação, setor público e etc.

Site: 3dolphins.ai

