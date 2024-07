World of Alice Make Words to zabawna gra logiczna, dzięki której gracze mogą ćwiczyć język angielski w celu nauki lub przewodnictwa i edukacji dzieci. World of Alice Make Words został zaprojektowany specjalnie dla dzieci i tych, którzy chcą nauczyć się podstaw języka angielskiego. Urzeka dzieci żywymi obrazami i żywymi postaciami, inspirując je do dalszej nauki. Ciekawe funkcje gry zwiększają przyjemność i sukces w nauce języków. Gracze mogą uzyskać dostęp do gry na szerokiej gamie urządzeń, w tym na komputerach stacjonarnych, tabletach i telefonach komórkowych, zapewniając im różnorodne doświadczenia na każdej platformie.

Strona internetowa: connectionsgame.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji World of Alice Make Words. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.