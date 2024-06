World Anvil to wielokrotnie nagradzany zestaw narzędzi do budowania świata, które pomagają tworzyć, organizować, przechowywać i promować ustawienia świata lub adresy IP, dzieląc się wybranymi częściami z innymi i zachowując resztę w tajemnicy. Niezależnie od tego, czy zarządzasz całym zespołem kreatywnym, czy tworzysz sam, World Anvil jest stworzony przez ekspertów, aby pomóc Ci zbudować fantastyczny świat lub fikcyjną scenerię. Dzięki artykułom w stylu wiki, interaktywnym mapom, historycznym osiom czasu, wsparciu RPG, w tym Menedżerowi kampanii, oraz w pełni zintegrowanemu oprogramowaniu do pisania powieści, mamy wszystkie narzędzia, których potrzebujesz do prowadzenia kampanii RPG lub napisania powieści!

Strona internetowa: worldanvil.com

