Talking Ben the Dog to gra symulacyjna opracowana przez Outfit7 Limited. Użyj odtwarzacza aplikacji BlueStacks, aby zagrać w grę Talking Ben the Dog na Androida na PC lub Mac. Ben jest emerytowanym profesorem chemii, który w swoim spokojnym, wygodnym życiu lubi jeść, pić i czytać gazety. Będziesz musiał go nękać wystarczająco długo, aby złożył gazetę, zanim odpowie. Wtedy możesz z nim porozmawiać, szturchać, łaskotać, a nawet zadzwonić do niego przez telefon. Ben natomiast cieszy się jak pies, gdy zaprowadzisz go do laboratorium. Można tam przeprowadzać eksperymenty chemiczne, łącząc dwie probówki i obserwując zabawne wyniki. Istnieje również metoda skatologiczna, dzięki której beka, ale to nie sprawi, że porzuci magazynek. Kiedy odbierzesz mu gazetę, powtórzy nawet wszystko, co powiesz swoim psim głosem. Zagraj w Talking Ben the Dog na komputerze lub przeglądarce mobilnej. Zacznij grać w gry online za darmo na now.gg.

Strona internetowa: now.gg

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Talking Ben the Dog. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.