Simple Solitaire od Axe Studios to najlepszy sposób na zagranie w klasyczną grę karcianą, którą znasz i kochasz, ZA DARMO! Najpopularniejsza gra karciana na świecie, klasyczny Klondike Solitaire to świetny sposób na relaks i trening mózgu. Solitaire firmy Axe Studios to idealna aplikacja zapewniająca najlepsze wrażenia z gier casual, jednak co najważniejsze – ta gra pomaga trenować mózg i zachować bystrość! Graj w nieograniczone losowe i wygrywalne talie pasjansa za darmo!

Strona internetowa: simplesolitaire.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Simple Solitaire. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.