Shapes Game

Zagraj w grę Kształty i identyfikuj kształty, wybierając obrazki po prawej stronie, które mają kształt podobny do podanego wzoru po lewej stronie. Gra Kształty to zabawna gra logiczna, w której gracze będą mieli okazję zapoznać się z większą liczbą kształtów obiektów poprzez ilustracje. Będzie to odpowiednia gra dla dzieci, która będzie mogła poprawnie rozpoznawać kształty geometryczne. Po lewej stronie zostanie podany model, a po prawej obrazy obiektów. Przyjrzyj się uważnie, aby wybrać obiekty po prawej stronie, które mają taki sam kształt jak te po lewej stronie. W ten sposób małe dzieci szybko nauczą się rozpoznawać obrazy i kształty geometryczne.

