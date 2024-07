Rundle to zabawna gra polegająca na zgadywaniu słów, w której gracze muszą znaleźć 5-literowe tajemnicze słowa. Istnieją tylko 3 próby dla każdego prezentowanego słowa. Gracze muszą dokładnie przemyśleć tę grę, aby znaleźć właściwe słowo w jak najmniejszej liczbie razy. W Rundle tajemnicze słowa to podstawowe słownictwo angielskie. Kolor każdej krzyżówki będzie się zmieniać w zależności od poziomu jej dokładności. Litery w kolorze zielonym to litery, które pojawiają się w słowie i we właściwej pozycji. Litery w kolorze żółtym to litery, które pojawiają się w słowie, ale w niewłaściwym miejscu. Pozostałe litery to litery, które nie występują w słowie.

Strona internetowa: connectionsgame.io

