Zen Splatter to gra w kolorowanie, która zaprasza Cię do siedzenia i relaksu. Wybierz spośród różnych obiektów, które z Tobą rezonują, a następnie pomaluj je swoimi ulubionymi kolorami. Nie spiesz się, obracając każdy obiekt, upewniając się, że każdy róg jest pokryty żywymi barwami. Mając do wyboru ponad 20 obiektów, uwolnij swoją kreatywność. Czy możesz stworzyć coś naprawdę pięknego i spokojnego?

Strona internetowa: poki.com

