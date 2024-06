Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Under the Red Sky przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Under The Red Sky to trójwymiarowa gra parkour, w której liczy się prędkość! Twoim celem jest jak najszybsze ukończenie każdego poziomu, wybierając jedną z wielu różnych możliwych tras lub znajdując własną! Wspinaj się, skacz, odbijaj i biegaj po ścianach po mapach i sprawdź, czy uda ci się pobić swój najlepszy czas! Szuka nowych, fajnych tras i sposobów na ukończenie każdego poziomu, każdy poziom to plac zabaw!

Strona internetowa: poki.com

