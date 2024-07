Trash Factory to gra zręcznościowa, w której pomagasz pandom czerwonym prawidłowo sortować śmieci! Pod czujnym okiem surowego menadżera szopów musisz dopilnować, aby każdy kawałek śmieci wylądował we właściwym koszu. Dostosuj kierunek przenośnika taśmowego, aby poprowadzić śmieci do odpowiedniego pojemnika i zebrać monety pojawiające się na taśmie. Tempo staje się coraz szybsze, więc bądź czujny! Pokonaj różne poziomy trudności i sprawdź, czy potrafisz sprawnie zarządzać fabryką śmieci. Czy potrafisz sprostać wyzwaniu?

Strona internetowa: poki.com

