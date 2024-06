Właśnie wtedy, gdy myśleliśmy, że to już koniec – Stupidella powraca z czwartą grą pełną dziwnych, dzikich i głupich przygód! W tej wersji historii Kopciuszek nie powrócił do swojej normalnej postaci, gdy zegar wybił dwunastą. Zamiast tego stała się Stupidellą! Przywołaj dżina, dołącz do cyrku, pracuj jako woźny lub jedź metrem - ona może wszystko! Potrzebuje tylko Twojej pomocy w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania, co nie zawsze jest łatwe do znalezienia. Nie martw się, jeśli utkniesz na trudnym poziomie, zawsze możesz poprosić o pomocną wskazówkę, która pomoże Ci znaleźć właściwe rozwiązanie. Czy możesz jeszcze raz pomóc Stupidelli?

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Stupidella 4. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.