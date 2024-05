Stupidella 3

Stupidella powraca z trzecią grą pełną dziwnych, dzikich i głupich przygód! W tej wersji historii Kopciuszek nie powrócił do swojej normalnej postaci, gdy zegar wybił dwunastą. Zamiast tego stała się Stupidellą! Kosić trawę, pozować do słynnego obrazu, odszyfrowywać pisma starożytnych cywilizacji lub uprawiać arbuzy – ona może to wszystko! Potrzebuje tylko Twojej pomocy w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania, co nie zawsze jest łatwe do znalezienia. Nie martw się, jeśli utkniesz na trudnym poziomie, zawsze możesz poprosić o pomocną wskazówkę, która pomoże Ci znaleźć właściwe rozwiązanie. Czy możesz pomóc Stupidelli ponownie? Do trzech razy sztuka!

Strona internetowa: poki.com

