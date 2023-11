Skywire to platformowa gra akcji stworzona przez Nitrome. W tej grze pomagasz przewieźć pasażerów na stację, kierując statkiem po szynach. Unikaj niebezpiecznych zwierząt-robotów, takich jak strusie, papugi, nosorożce i wielbłądy, ponieważ spowodują one spadnięcie pasażerów. Dostępny jest nawet tryb gry umożliwiający wyścigi dla dwóch graczy! Śmiało, wskocz do tego klasyka jazdy koleją! W górę - W lub Strzałka w górę W dół - S lub Strzałka w dół Skywire został stworzony przez Nitrome jako gra flash, a później emulowany w HTML5 przez AwayFL. Graj w inne gry flash Nitrome na Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Chaos w jaskini, bunt, skywire-2, podwójny strzał, obiekt testowy zielony i obiekt testowy niebieski

