Rubble Trouble to gra polegająca na niszczeniu puzzli, w której dołączasz do Bossa, Barry'ego i reszty załogi niszczących budynki w całym mieście. Na każdym poziomie budynek do zniszczenia będzie inny, ale będziesz mieć także do dyspozycji różne narzędzia. Czasami w budynkach będzie stał pracownik budowlany - uważaj więc, aby ich nie zdetonować! Czy możesz pomóc załodze zniszczyć każdy budynek?

