Penalty Shooters X to ekscytująca gra piłkarska, w której Twoim celem jest pokonanie drużyny przeciwnej. Kiedy nadejdzie Twoja kolej na strzelanie, wyceluj i wymierz swój strzał idealnie, aby zdobyć bramkę. Broniąc się, wciel się w rolę bramkarza — uważnie obserwuj ruchy przeciwnika i nurkuj we właściwe miejsce, aby wykonać obronę. Udoskonalaj swoje umiejętności w trybie Tier Challenge, wygrywając mecze i awansując w rankingach, lub wskocz prosto do trybu Pucharu Świata, aby stawić czoła utalentowanym przeciwnikom i grać jako ulubiona drużyna. Czy możesz zostać najlepszym piłkarzem i bramkarzem w historii?

Strona internetowa: poki.com

