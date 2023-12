Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Off The Rails przez WebCatalog dla systemów Mac, Windows i Linux.

Off the Rails to gra platformowa stworzona przez studio Nitrome. Sterujesz małym wózkiem kopalnianym pchanym przez dwie postacie. Wzmocnij wózek, pchając mechanikę! Czy uda ci się dotrzeć do końca każdego poziomu? Sterowanie jest wyjaśnione w grze. Ta gra została stworzona przez Nitrome jako gra flash, a później emulowana w HTML5 przez AwayFL dla Poki. Graj w inne gry flash Nitrome na Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Chaos w jaskini, Bunt, Skywire, Podwójny strzał, Obiekt testowy zielony i Obiekt testowy niebieski

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Off The Rails. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.