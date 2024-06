My Perfect Hotel to gra bezczynności, w której możesz prowadzić swój wymarzony hotel! Przyjmuj gości, sprzątaj pokoje, zbieraj opłaty i napiwki oraz dbaj o to, aby łazienki były zawsze zaopatrzone w papier toaletowy. Ulepsz swoje pokoje hotelowe, rozwiń swoją firmę i zatrudnij pracowników do pomocy przy różnych zadaniach. Rozwijaj swoje umiejętności jako menadżer, inwestor i projektant! Czy jesteś gotowy na zbudowanie własnego imperium zakwaterowania?

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji My Perfect Hotel. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.