Mowing Mazes to gra logiczna, która zaprasza Cię do uroczego, ogrodowego świata przygód! Dostosuj swoją postać, wskocz na kosiarkę i odkryj piękny ogród. Poruszaj się po skomplikowanych labiryntach, usuwaj trawę i spotykaj po drodze zabawne postacie. Dołącz do trawników i koś aż do samego szczytu. Rozwiązuj tajemnice i staraj się uciec z wymagającego Evermaze. Czy potrafisz pokonać labirynt i znaleźć wyjście?

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Mowing Mazes. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.