Moto X3M to internetowa gra polegająca na wyścigach rowerowych. Celem jest ściganie się motocyklem przez poziomy z ogromnymi, ruchomymi przeszkodami, które trzeba przeskakiwać lub unikać. Możesz obrócić się w powietrzu, aby skrócić swój końcowy czas i zdobyć doskonały wynik. Wiedz, kiedy się zatrzymać, a kiedy upaść i odrodzić się. Postaraj się ukończyć poziomy w jak najkrótszym czasie. Moto X3M zostało po raz pierwszy wydane jako gra internetowa flash w 2016 roku. Później zostało przeniesione jako gra HTML5 przez studio tworzenia gier Madpuffers. Moto X3M to pierwsze wydanie z serii Moto X3M, która obejmuje Moto X3M Winter, Moto X3M 5 Pool Party i najnowszą Moto X3M Spooky Land. Ta seria gier jest także jedną z najpopularniejszych gier w naszej kategorii gier motocyklowych. Oto jak grasz w Moto X3M: Moto X3M ma w sumie 22 różne poziomy do rozegrania. Najnowszą grą z serii Moto X3M jest Moto X3M Spooky Land. Ta gra została wydana w październiku 2019 roku. Seria Moto X3M została opracowana przez Madpuffers w 2016 roku. Oprócz serii Moto X3M są oni również znani z innych gier. Stworzyli gry takie jak Football Masters i Basketball Stars. Na każdym poziomie możesz zdobyć maksymalnie 3 gwiazdki. Te gwiazdy są oparte na czasie. Poniżej znajdziesz najlepsze wskazówki, jak poprawić swój czas i być może przejść od 1 lub 2 gwiazdek do 3 gwiazdek. Kontroluj swoją prędkość. Czasami lepiej jest zmniejszyć prędkość, aby szybciej ukończyć poziom. Opanuj swoje sztuczki i akrobacje. Wykonuj przewroty do przodu i do tyłu, aby skrócić czas o pół sekundy. Każdy obrót liczy się przez 0,5 sekundy i tak, sumują się. Jednak niektóre sztuczki mogą Cię spowolnić, więc pamiętaj, że dodatkowy czas nie zawsze jest tego wart. Możesz otrzymać doładowanie, jeśli po uderzeniu o ziemię wylądujesz tylko na tylnej oponie. Im bardziej pionowo, tym lepiej, ale zbyt pionowo może spowodować stratę czasu. Spróbuj więc znaleźć idealny kąt. Czasami niewielkie przyspieszenie po zatrzymaniu się może zaoszczędzić trochę czasu. Przytrzymaj jednocześnie pedał gazu i hamulec (W+S) lub (strzałka w górę + strzałka w dół). Idealne momenty na te wzmocnienia to momenty, w których musisz poczekać sekundę, zanim będziesz mógł kontynuować poziom. Odliczanie czasu rozpoczyna się po naciśnięciu klawiszy W, A, D lub GÓRA, Dół, Prawo. Czasami na początku zostaniesz upuszczony, więc staraj się naciskać klawisze w odpowiednim momencie, aby odliczanie czasu uruchomiło się później. Zagraj w mapę przynajmniej kilka razy. Zapamiętaj, gdzie skoczyć, zmniejszyć prędkość lub przyspieszyć. I przećwicz wszystkie wskazówki i triki wymienione powyżej. Niektóre mogą wymagać więcej umiejętności i czasu niż inne. Ciesz się poprawianiem swoich czasów w Moto X3M! Możesz grać w Moto X3M online za darmo na Poki. Poki to największy internetowy plac zabaw. Co miesiąc ponad 30 milionów graczy gra online na Poki. Chcesz odkryć więcej świetnych gier? Sprawdź stronę główną Poki z naszymi najnowszymi grami lub rozpocznij odkrywanie na naszej stronie Popularne gry.

