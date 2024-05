Minecraft Classic to darmowa gra online dla wielu graczy, w której możesz budować i grać we własnym świecie. Minecraft Classic składa się z 32 klocków i pozwala budować, co chcesz w trybie kreatywnym lub zaprosić maksymalnie 8 znajomych, aby dołączyli do Ciebie na serwerze i bawili się w trybie wieloosobowym.

