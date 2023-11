Make It Meme to zabawna gra, w której tworzysz i oceniasz memy ze znajomymi lub prawdziwymi graczami online. Po prostu utwórz lobby lub dołącz do niego i poczekaj, aż dołączą inni gracze. Po rozpoczęciu gry każdy gracz otrzymuje losowego mema i w określonym czasie musi wymyślić zabawny podpis. Następnie każdy gracz ma 15 sekund na ocenę tych memów. Wreszcie mem, który zdobędzie najwięcej punktów, wygrywa rundę. Do wyboru są 3 tryby gry: Normalny, Ten sam mem i Zrelaksowany. Wybierz tryb, w którym jesteś najlepszy i pokaż wszystkim swoją zabawną stronę! Nie zapomnij pobrać swoich ulubionych memów i podzielić się nimi ze znajomymi! Meme Buddy to przycisk, za pomocą którego możesz okazać miłość swojemu ulubionemu memowi i zostać jego Mem Buddy! Po kliknięciu otrzymasz jako bonus połowę punktów swojego mema znajomego. Do wyboru są 3 tryby gry: Normalny, Ten sam mem i Zrelaksowany. Kliknij lewym przyciskiem myszy lub dotknij palcem, aby zaznaczyć tekst pole i wpisz podpisy. Kiedy nadejdzie Twoja kolej na głosowanie, użyj czerwonego przycisku, aby zagłosować, niebieskiego, aby oddać głos lub przycisku „Meh”, aby nie przyznać punktów. Make It Meme jest tworzone przez Prealpha. To ich pierwsza gra na Poki! Możesz grać w Make It Meme za darmo na Poki. W Make It Meme można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

