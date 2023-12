Level Devil to platformówka ze średnim zwrotem akcji. Cel jest prosty; dotrzyj do drzwi na końcu poziomu, aby wygrać, ale nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać... Dziury mogą pojawić się nie wiadomo skąd, kolce mogą się niespodziewanie poruszyć, a sufity mogą się na ciebie zawalić, gdy będziesz przez nie przechodzić wiele różnych poziomów. Jeden zły krok i gra się kończy. Musisz zachować zdrowy rozsądek, spodziewać się nieoczekiwanego i co najważniejsze: nie złościj się. Czy potrafisz przejść przez te piekielne poziomy i pokonać Level Devil?

Strona internetowa: poki.com

