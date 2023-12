Podnieś miecz i wejdź na ring w Last Warriors! Wybierz swoją ulubioną postać z ośmiu graczy i walcz ze znajomymi. Każdy wojownik ma swoją specjalizację. Na przykład Haru Ninja jest bardzo szybki i potrafi skakać bardzo wysoko, ale jego ataki nie są tak silne, jak myśliwego Kalaha. Wypróbuj każdego wojownika, aby zobaczyć, który najlepiej pasuje do Twojego stylu gry! Jeśli grasz sam, możesz przejść do trybu turniejowego! Tutaj zmierzysz się ze wszystkimi Wojownikami, jeden po drugim. Tylko najsilniejszy i najbardziej utalentowany wojownik może dotrzeć do końca i stawić czoła finałowemu bossowi. Czy uda ci się ich pokonać i zostać mistrzem Last Warriors?

