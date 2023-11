Laser Quest to myśląca gra logiczna, w której sterujesz bronią laserową. Przemierzasz tajemnicze pływające zamki, a Twoim celem jest oświetlić wszystkie kryształy światłem lasera. W zamkach znajduje się wiele przeszkód, które mogą blokować Twoje światło, więc musisz znaleźć idealną ścieżkę! Możesz kliknąć na swój pistolet, aby zmienić kierunek lasera. Istnieją dziesiątki poziomów do rozegrania i broni do odblokowania! Czy masz bystry umysł potrzebny do rozwiązania wszystkich zagadek?

Strona internetowa: poki.com

