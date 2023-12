kORi WALk to zręcznościowa gra logiczna, w której starasz się utrzymać na dwóch nogach na zdradzieckiej platformie z niebezpiecznym zbiornikiem wodnym. Aby kontrolować swoje kończyny, musisz używać kursora jak procy. Kliknij i przeciągnij myszą, aby się wycofać, i zwolnij, aby wyrzucić swoje głupie, wiotkie nogi do przodu. Uważaj, którą nogą rzucasz, w przeciwnym razie możesz wpaść do wody i przegrać grę. Pokonuj wszelkiego rodzaju krótkie i szerokie szczeliny bez dotykania wody, uderzaj w flagi, aby aktywować punkty kontrolne i zbieraj po drodze pyszne marchewki, aby porównać wyniki z przyjaciółmi. Nie zapomnij udostępnić kORi WALk swoim znajomym, aby móc porównać swoje wyniki! Ruszaj się – kliknij, przeciągnij i zwolnij lewy przycisk myszy, aby rzucić postacią. kORi WALk został stworzony przez Korigame. To ich pierwsza gra na Poki: Climb Fling. Możesz grać w kORi WALk za darmo na Poki. W kORi WALk możesz grać na swoim komputerze.

Strona internetowa: poki.com

