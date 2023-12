Klung to gra zręcznościowa, w której musisz poprowadzić postać w kształcie sześcianu przez poziomy pełne przeszkód, używając jej lepkich kończyn. Jeśli kochasz Spidermana, możesz być jego najsłodszą i najbardziej zwinną wersją w tej grze. Skacz, huśtaj się, przewracaj i pokonuj wszystkie poziomy wypełnione kolcami niczym absolutna legenda. Pamiętacie, jak mówią: „Ściany mają uszy”? Tutaj ściany mają osobowość! Zauważysz, jak mrugają i okazują ci trochę miłości, gdy opierasz się na nich o wsparcie. Więc śmiało i huśtaj się jak szef! Nie zapomnij podzielić się swoim najlepszym wynikiem ze znajomymi, aby pokazać im, że możesz przebić ich! Przytrzymaj lewy przycisk myszy lub palec, aby przykleić się do powierzchni. Zwolnij, aby odpuścić. Spłucz i powtórz szybko, aby szybko ruszyć do przodu. Jeżeli chcesz poruszać się szybciej, jak najszybciej puść powierzchnię i szybko przyklej się do kolejnej. Klung stworzyła firma havana24. To ich pierwsza gra na Poki! Możesz grać w Klung za darmo na Poki. W Klung można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Klung. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.