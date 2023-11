Just Park It 12 to dwunasta odsłona klasycznej serii o parkowaniu samochodowym. Prowadź ogromną ciężarówkę przez wąskie uliczki pełne przeszkód i zatłoczonego ruchu. Przejdź przez ruch uliczny, nie rozbijając ciężarówki, zaparkuj we właściwym miejscu i pokonaj wszystkie starannie zaprojektowane tory, które przypominają rzeczywiste sytuacje. Czy potrafisz udowodnić, że jesteś najlepszy w parkowaniu pojazdów? Jak grać: Zaparkuj pojazd, nie tracąc całego zdrowia. Hamulec - Spacja Napęd - Klawisze strzałek O twórcy: Just Park It 12 jest tworzony przez Brain Software. Sprawdź inne ich gry na Poki: Fortride: Open World, Extreme Off Road Cars, Monster Truck Shadow Racer, 2 Player City Racing, Extreme Off Road Cars 3: Cargo i Just Park It 11.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Just Park It 12. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.