Przygotuj się na wkroczenie do akcji w Jamjam! W tej platformówce akcji wcielisz się w galaretowatą kostkę, którą na końcu będziesz musiał rzucić do rury warp. Po drodze znajdziesz gwiazdki do zebrania. Jeśli zbierzesz je wszystkie, otrzymasz 3 gwiazdki! Postaraj się uzyskać 3 gwiazdki na wszystkich poziomach! Czy uda ci się dotrzeć do końca Jamjamu?

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Jamjam!. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.