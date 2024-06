Norman Nogging był zwyczajnym Joe, który nie spał do późna, czytając komiksy, kiedy uderzyła go błyskawica Kosmicznej Błyskawicy i wysłała go do szalonego świata, w którym wszyscy chodzili po ścianach. Norman jest teraz superbohaterem – z naprawdę dużą głową! Twoim zadaniem jest pomóc mu przelecieć przez różne poziomy w jednym kawałku, unikając wrogów i przeszkód. Czy możesz bezpiecznie zabrać Normana do domu?

