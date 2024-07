Grapple Grip to platformówka z łamigłówkami, która wystawia na próbę Twoje umiejętności chwytania! Wyposażony w wszechstronny chwytak, będziesz wspinać się po trudnych poziomach. Użyj chwytaka, aby przyczepić się do platform, wznieść się wyżej i pokonywać trudne przeszkody. Rozwiązuj zagadki, znajdź wyjście i nie martw się, jeśli utkniesz – zawsze możesz skorzystać z przycisku podpowiedzi, aby uzyskać pomoc. Czy potrafisz dotrzeć do końca i pokonać każdy poziom?

Strona internetowa: poki.com

