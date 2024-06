Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Glam Girl: Dress Up and Makeover przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Wejdź do świata mody i przepychu dzięki Glam Girl: Dress Up and Makeover! Zostań stylistką, o której zawsze marzyłaś, ubierając swoją postać na każdą okazję. Wybierz idealny strój, pasujące buty i dodaj odrobinę blasku oszałamiającym makijażem. Nie zapomnij zabrać ze sobą także swojego uroczego zwierzaka! Po wystylizowaniu swojej postaci zobacz, ile otrzymasz polubień lub weź udział w konkursach modowych. Zachowaj swój fantastyczny wygląd, pobierając zdjęcia i udostępniając je znajomym. Przygotuj się, by zabłysnąć i zabłysnąć w wielkim stylu!

Strona internetowa: poki.com

