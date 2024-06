Full Metal Football to gra dla jednego lub dwóch graczy, która przenosi futbol na zupełnie nowy poziom! Niezależnie od tego, czy grasz solo, czy z przyjacielem, Twoim celem jest zdobycie bramki poprzez wstrzelenie piłki do bramki za pomocą broni! Biegaj, strzelaj i opracowuj strategie jak nigdy dotąd, rywalizując w intensywnych meczach. Różnorodność broni i postaci czekających na odblokowanie sprawia, że ​​emocje nigdy się nie kończą. Rzuć wyzwanie znajomym, aby zobaczyć, kto będzie królem VIP, lub od razu wskocz do szybkiej gry. Czy potrafisz zdominować każdy mecz i odnieść zwycięstwo?”

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Full Metal Football. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.