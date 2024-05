Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej Freefall Apart przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Freefall Apart to gra akcji, w której rzucasz swoją szmacianą lalką przez fantazyjny zamek. Wystrzel swoją postać i unikaj śmiercionośnych przeszkód, takich jak wirujące ostrza pił i rzucające się strzały, a wszystko to w poszukiwaniu klucza i wyjścia. Ale skoki nie są nieograniczone! Musisz zebrać klucz i znaleźć wyjście, zanim skończą się skoki. Czy jesteś gotowy na tę zabawną i intensywną podróż?

Strona internetowa: poki.com

