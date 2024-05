Fluffy Out to przygodowa gra logiczna, w której wyruszasz na misję ocalenia uroczych, puszystych kosmitów. Aby poprowadzić je do statku kosmicznego i zabrać do domu, musisz usunąć kręgle z planszy, aby mogły spaść. Ale uważaj na czyhające bomby! Setki poziomów do pokonania, każdy oferujący unikalne wyzwania, i mnóstwo puszystych kosmitów do odblokowania, zawsze jest coś do zrobienia. Czy możesz zabrać puszyste produkty do domu?

Strona internetowa: poki.com

