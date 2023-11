Eggys Big Adventure

Nadszedł czas na przygodę dla naszego przyjaciela Eggy'ego, który skacze i biegnie po światach, aby zebrać jak najwięcej jajek! Manewruj przez przeszkody duże i małe, aby dostać się do następnych drzwi. Jeśli zbierzesz wystarczającą liczbę jajek na świecie, będziesz mógł przejść do następnego! Sterownica: Strzałki w lewo/prawo — poruszanie się w lewo/prawo Strzałka w górę - skok E – Wejdź do drzwi O twórcy: Eggy Games jest także twórcą gry Eggbot vs Zombies.

Strona internetowa: poki.com

