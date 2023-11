Eagle Ride to szybka gra zręcznościowa. Jesteś na grzbiecie orła lecącego przez las. Uważaj, aby nie zderzyć się z drzewami lub innymi filarami, ponieważ Twój ptak nie przeżyje. Przedostań się przez drzewa i ustal wysoki wynik! Do wyboru są trzy tryby: klasyczny, szalony i hardcorowy. Możesz zbierać klejnoty, aby odblokować specjalną zdolność dla swojego orła. Gra posiada dynamiczną ścieżkę dźwiękową, która pasuje do szybkiej akcji na ekranie. Czy potrafisz ustanowić wysoki wynik? Skręć w lewo - strzałka w lewo Skręć w prawo - strzałka w prawo Eagle Ride został stworzony przez Arona Sommera, który jest również znany ze swoich gier Supergun i Angry Zombie na Poki.

