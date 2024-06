Dungeons & Blades

Dungeons and Blades to ekscytująca gra pierwszoosobowa, w której wcielasz się w odważnego wojownika z misją odzyskania skradzionego skarbu króla! Walcz z falami potworów blokujących twoją ścieżkę, wykorzystując swoją siłę i umiejętności, aby je pokonać. Używając różnych kombinacji cięć, pchnięć i bloków, możesz tworzyć niszczycielskie ataki, które powalą każdego wroga. Znajdź różne bronie, tarcze i zaklęcia, które pomogą Ci po drodze. Czy jesteś gotowy, aby odzyskać skarb i ocalić królestwo w Dungeons and Blades?

Strona internetowa: poki.com

