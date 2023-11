Doctor Teeth to zabawna gra zręcznościowa stworzona przez Mini Duck Games. W tej grze wcielasz się w rolę dentysty, a Twoim zadaniem jest dbanie o problemy stomatologiczne pacjentów. Używaj różnych narzędzi do wypełniania ubytków, leczenia nieświeżego oddechu i wyrywania zębów. Stuknij lub kliknij dowolne narzędzie widoczne na ekranie, aby je wyposażyć. Możesz przytrzymać palec lub przycisk myszy, aby zastosować narzędzie na obszarze, który chcesz leczyć. Jeśli utkniesz i potrzebujesz podpowiedzi, możesz użyć ikony stetoskopu. Możesz dowiedzieć się więcej o higienie jamy ustnej, obserwując zabawne reakcje pacjentów podczas grania w tę grę. Czy potrafisz wyleczyć wszystkich pacjentów i zapewnić im uśmiech wart milion dolarów? Dotknij lub kliknij dowolne narzędzie widoczne na ekranie, aby je wyposażyć. Możesz przytrzymać palec lub przycisk myszy, aby zastosować narzędzie na obszarze, który chcesz leczyć. Doctor Teeth został stworzony przez Mini Duck Games. To ich pierwsza gra na Poki!

