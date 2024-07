Przygotuj się do wybuchu w Brygadzie Zbójców! W tej platformówce akcji musisz szybko i zwinnie pokonywać kolejne poziomy. W miarę upływu czasu możesz strzelać lub wskakiwać do celów, które widzisz na całym poziomie. Im więcej celów trafisz, tym lepszy wynik. Spróbuj zdobyć trzy gwiazdki na wszystkich poziomach! Im więcej gwiazdek zdobędziesz, tym więcej bandytów i broni odblokujesz. Do odkrycia jest mnóstwo przedmiotów kolekcjonerskich — spróbuj więc zebrać je wszystkie! Czy możesz stać się najszybszym i najbardziej precyzyjnym rozbójnikiem ze wszystkich?

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Brigand Brigade. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.