Blob Drop to zabawna gra o arbuzie w popularnym gatunku Suika. To gra logiczna, w której strategicznie upuszczasz różne rodzaje kropelek do kubka. Zobacz, jak sprężyste kulki spadają jedna po drugiej, a gdy spotykają się dwie kulki tego samego typu, łączą się w większą kulkę! Twoim celem jest stworzenie jak największej kropli bez przepełnienia kubka. Jeśli kubek się zapełni i wyleje się kropla, gra się kończy! Jak duży możesz wyhodować swoją kropelkę?

Strona internetowa: poki.com

