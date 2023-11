100 Metres Race

Dobiegnij do mety w biegu na 100 metrów! W tej grze olimpijskiej możesz dołączyć do drużyny niemieckiej, amerykańskiej lub rosyjskiej. Twój pierwszy wyścig odbywa się w Seattle. Następnie możesz udać się do San Francisco, Miami i Nowego Orleanu. Ukończ każdy wyścig w Ameryce, zanim wyruszysz do Rio!

